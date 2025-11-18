В Забайкалье размер прожиточного минимума увеличат в среднем на 2 тыс. рублей

Для пенсионеров сумма вырастет с 17,8 тыс. рублей до 19 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

ЧИТА, 18 ноября. /ТАСС/. Величину прожиточного минимума увеличат в Забайкальском крае в 2026 году в среднем на 2 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Правительством региона опубликован документ об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае по основным социально-демографическим группам населения на 2026 год. Прожиточный минимум с 1 января в сравнении с показателями текущего года составит: на душу населения - 22 159 рублей против 20 748 рублей; - для трудоспособного населения - 24 153 рубля против 22 615 рублей", - говорится в сообщении.

Для пенсионеров эта сумма увеличится с 17,8 тыс. рублей до 19 тыс. рублей. Для детей размер прожиточного минимума составит 21,4 тыс. рублей, вместо 20,1 тыс.

Отмечается, что в Забайкалье с 2018 года прожиточный минимум на душу населения увеличился более чем в два раза. В следующем году в Забайкалье этот показатель превысит федеральный на 3,2 тыс. рублей.