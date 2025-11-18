Venture Global начала процесс получения разрешений для расширения СПГ-завода

Общая максимальная производительность завода Plaquemines превысит 58 млн тонн в год

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Американская Venture Global, второй крупнейший экспортер американского сжиженного природного газа (СПГ), начала процесс получения необходимых разрешений для проекта расширения СПГ-завода Plaquemines LNG в Луизиане, который доведет общую мощность предприятия до 58 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Сегодня компания Venture Global подала в Федеральную комиссию по регулированию энергетики заявку на получение разрешения и одобрения проекта расширения СПГ-завода Plaquemines. Кроме того, Venture Global подала заявку в Министерство энергетики США на получение разрешений на экспорт, связанных с этим расширением", - сказано в сообщении.

Расширение будет осуществлено в три этапа и состоять из 32 линий по сжижению мощностью более чем 30 млн тонн в год. В результате общая максимальная производительность завода Plaquemines превысит 58 млн тонн в год.

Глава компании Майкл Сейбл, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что решение значительно увеличить мощность проекта отражает наблюдаемый Venture Global высокий спрос на СПГ на рынке.

Venture Global сейчас ведет пусконаладочные работы на своем втором заводе - Plaquemines в Луизиане, производство СПГ на котором началось в декабре 2024 года. Загрузка предприятия достигает 140%. Таким образом, при номинальной мощности завода в 20 млн тонн, пиковая мощность на нем превысит 27 млн тонн. Plaquemines будет состоять из 36 среднетоннажных линий, реализация проекта проходит в два этапа.

Первый завод компании - Calcasieu Pass в Луизиане - приступил к полноценной коммерческой деятельности по поставкам долгосрочным партнерам в середине апреля 2025 года. Проект состоит из 18 линий номинальной мощностью 10 млн тонн СПГ в год. Отгрузки с завода начались еще в 2022 году, но он до сих пор не смог выйти на проектную мощность из-за значительных трудностей, включая пандемию, два урагана и форс-мажорные обстоятельства, возникшие из-за проблем с энергооборудованием. При этом Venture Global все это время продавала СПГ с завода на спотовом рынке, что вызвало ряд крупных судебных разбирательств с покупателями по долгосрочным контрактам, включая Shell и BP.