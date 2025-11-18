Handelsblatt: "зеленый" газ может увеличить энергорасходы компаний ФРГ на 28%

Правящая коалиция планирует ввести так называемую "квоту по экологичному газу", которая может обязать поставщиков газа постепенно внедрять альтернативы природному газу в свои системы

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Внедрение квоты на использование "экологичного" газа в Германии может увеличить расходы энергозатратных производств на этот вид топлива на 28%. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на подсчеты экономистов.

Исследование провели экономисты Института германской экономики в Кёльне (IW) и Вуппертальского института по изучению вопросов климата, окружающей среды и энергетики по заказу экологической некоммерческой организации Bellona. Правящая коалиция планирует ввести так называемую "квоту по экологичному газу", которая может обязать поставщиков газа постепенно внедрять альтернативы природному газу в свои системы. К таковым будут причислены биогаз, синтетический метан, водород.

Один из вариантов реализации реформы предполагает, что к 2030 году доля "зеленого" газа в системе газоснабжения достигнет 7% и далее будет увеличиваться, пока в 2045 году природный газ не будет полностью заменен альтернативами. Авторы исследования считают, что уже к 2030 году среднестатистическая семья из двух человек будет платить дополнительные €178 в год за газ, то есть на 9% больше в сравнении со сценарием, в котором квота не будет вводиться. Для энергозатратных производств расходы на газ вырастут на 28%.

"Квотирование экологичного газа не внесет вклад в эффективную перестройку [энергосистемы], а скорее станет инфляционным фактором без очевидного [позитивного] эффекта", - сказал один из авторов исследования Мальте Кюпер.

В частности, исследователи отмечают, что пока инфраструктура для использования водорода в Германии недостаточно выстроена. Если снабжающие компании будут поставлять "зеленый" газ как частным домохозяйствам, так и компаниям, то последние могут столкнуться с дефицитом. Напротив, домозяйства будут вынуждены платить повышенную цену за такой газ, хотя для отопления помещений существуют альтернативные источники энергии.

При этом представитель Союза экономики газа и водорода Бенгт Бергт считает реформу необходимой. По его словам, внедрение квоты создает стимул для снабжающих компаний инвестировать в перестройку своих предприятий под использование "зеленого" газа. Издание не уточняет, на каком этапе находится подготовка реформы.