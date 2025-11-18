Число подключенных к "ЭРА-ГЛОНАСС" автомобилей достигло 13 млн

По словам генерального директора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, с начала года система передала спасателям более 92 тыс. вызовов, из которых свыше 78 тыс. сообщений получены при автоматическом срабатывании кнопки SOS, а остальные - в ручном режиме

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Количество транспортных средств, подключенных к российской системе аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", достигло 13 миллионов, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

"Ежегодно "ЭРА-ГЛОНАСС" спасает тысячи людей в дорожных авариях, эффективность системы доказана на практике. Подключение 13-миллионного автомобиля - еще один шаг к достижению национальных целей развития России на период до 2030-2036 годов в части снижения смертности при ДТП", - отметил министр транспорта РФ Андрей Никитин, слова которого приводит компания.

По словам генерального директора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича, с начала 2025 года система передала спасателям более 92 тыс. вызовов, из которых свыше 78 тыс. сообщений получены при автоматическом срабатывании кнопки SOS, а остальные - в ручном режиме.

"Госинформсистема "ЭРА-ГЛОНАСС", созданная 10 лет назад по поручению президента России Владимира Путина, стала одним из масштабных примеров гражданского применения российской глобальной навигационной спутниковой группировки ГЛОНАСС. Это первая в мире система аварийного оповещения на транспорте, которая служит цифровым инструментом для повышения безопасности водителей и пассажиров", - добавили в компании.