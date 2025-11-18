Модернизация брянского завода снизит импорт комплектующих для метро и ж/д

Предприятие автоматизировало производство стрелочных электроприводов и дроссель-трансформаторов

БРЯНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Брянский "Термотрон-завод" провел масштабную модернизацию, благодаря которой импорт комплектующих для метро и железных дорог снизится на 10%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития промышленности (ФРП).

"Брянский "Термотрон-завод" автоматизировал производство комплектующих для железных дорог и метрополитенов: стрелочных электроприводов и дроссель-трансформаторов. Эти комплектующие - неотъемлемая часть системы регулирования и обеспечения безопасности движения поездов. По оценке предприятия, доля импорта в соответствующем сегменте российского рынка снизится с 30% до 20%", - сообщили в пресс-службе.

Общие инвестиции составили 177 млн рублей, из которых по совместной федерально-региональной программе "Комплектующие изделия" 116 млн рублей предоставил федеральный ФРП, еще 12,9 млн рублей - Фонд развития малого и среднего предпринимательства Брянской области.

Как пояснили в ФРП, стрелочные электроприводы и дроссель-трансформаторы - составная часть системы устройств сигнализации, централизации и блокировки железных дорог и метрополитена. Их главное назначение - регулирование и обеспечение безопасности движения поездов. "В результате модернизации ежегодный объем производства стрелочных электроприводов современных типов возрастет на 28% - до 3 200 штук, а дроссель-трансформаторов на 54% - до 600 штук", - отметили в пресс-службе.

Компания поставляет продукцию для метрополитенов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, а также для нужд РЖД. Кроме того, часть продукции экспортируется в Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Монголию и Узбекистан. "Заем Фондов развития промышленности помог предприятию автоматизировать штамповочное производство, что позволило нарастить выпуск востребованной для железных дорог и метрополитена продукции. "Термотрон-завод" - единственный в РФ производитель стрелочных электроприводов для высокоскоростного движения. Благодаря высокой надежности, усовершенствованной контрольной системе, оригинальному механизму внутреннего замыкания, такие электроприводы не уступают импортным аналогам и обеспечивают движение "Сапсанов" на железнодорожных магистралях", - рассказал генеральный директор ООО "Термотрон-завод" Антон Абушенко.

Локализация продукции 100%, при производстве используются сырье и материалы исключительно отечественных поставщиков. Ранее предприятие с привлечением другого займа ФРП в размере 148 млн рублей запустило первое отечественное серийное производство стрелочных электроприводов собственной разработки для автоматического перевода движения по трамвайным путям. Общие инвестиции в проект превысили 313 млн рублей, заем ФРП составил 148 млн рублей. Прежде такие приводы закупали в Австрии, Германии и Чехии.