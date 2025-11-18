ВС разъяснил, как привлекать к ответственности юрлиц за неуплату штрафа

Рассмотрение дел о привлечении к ответственности юридических лиц за такое действие может происходить и при отсутствии их законного представителя

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Рассмотрение дел о привлечении к ответственности юридических лиц за неуплату назначенного им административного штрафа может происходить и при отсутствии их законного представителя. Это разъяснил пленум Верховного суда России в подготовленном проекте постановления "Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, выражающихся в уклонении от исполнения наказания в виде административного штрафа".

В постановлении отмечается, что дела о неуплате административного штрафа (ч. 1 ст. 20.25 КоАП), даже если он был назначен арбитражным судом, подлежат рассмотрению судами общей юрисдикции. При этом поскольку к юрлицам не применяется наказание в виде административного ареста и может назначаться исключительно административный штраф в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа, "такое дело подлежит рассмотрению в двухмесячный срок со дня получения судьей <…> материалов дела".

Дело о неуплате штрафа юрлицом, отметил пленум, "может быть рассмотрено в отсутствие законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу, при условии его надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания и если им не заявлено ходатайство об отложении рассмотрения дела либо заявленное ходатайство оставлено без удовлетворения".

Верховный суд напомнил, что назначенный административный штраф подлежит оплате в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления в силу решения арбитражного суда либо в течение 60 дней по окончании срока предоставленной отсрочки или рассрочки (если она была предоставлена).

Штраф ниже минимального

Верховный суд напомнил также о новой норме КоАП, согласно которой "при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица либо имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица", судья, рассматривающий дело о неуплате административного штрафа, может назначить наказание в виде штрафа менее минимального размера в случае, если минимальный размер исчисленного административного штрафа для граждан составит не менее 10 тысяч рублей, для должностных лиц - не менее 50 тыс. рублей, для юридических лиц - не менее 100 тыс. рублей, при этом размер назначаемого штрафа не может быть меньше половины от минимальной суммы штрафа, предусмотренного статьей КоАП.

Проект постановления отправлен на доработку в редакционной комиссии.