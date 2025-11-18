Опубликован ЭКГ-рейтинг компаний в секторе гостиничных услуг и общепита

В сегменте крупного бизнеса лидером признано ООО "Прометей-сити" из Московской области

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Опубликованы результаты ЭКГ-рейтинга компаний в секторе "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" за октябрь. В рейтинг вошли организации, показавшие высокие результаты по направлениям "Экология", "Кадры" и "Государство". Такие данные есть в распоряжении ТАСС.

В сегменте крупного бизнеса лидером признано ООО "Прометей-сити" из Московской области. Компания, зарегистрированная в 2007 году, управляет сетью гостиниц и уделяет внимание модернизации инфраструктуры, внедрению стандартов качества обслуживания и экологическим инициативам.

Среди предприятий среднего бизнеса высокие показатели демонстрирует ООО "Альтернатива" из Ульяновской области. Организация, работающая с 2010 года, обеспечивает образовательные учреждения региона сбалансированным питанием и внедряет современные подходы к качеству и безопасности продуктов.

Компании малого бизнеса, вошедшие в рейтинг, представляют собой ООО "Премиум" из Вологодской области и ООО "Сигма-а" из Казани. ООО "Премиум", основанное в 2013 году, специализируется на ресторанном бизнесе и активно расширяет спектр услуг, внедряя экологичные технологии. ООО "Сигма-а" развивает направление общественного питания и доставки готовых блюд, показывая устойчивую работу и эффективное управление персоналом.

Среди индивидуальных предпринимателей рейтинг возглавил Сергей Котенев из Белгородской области. Зарегистрировав свою деятельность в 1999 году, он занимается продажей фастфуда и отличается устойчивой клиентской базой, а также активной позицией в развитии локального бизнеса.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.