ПСБ и Минфин создали "Росвексель" для расчетов в рамках ВЭД

Первые ценные бумаги будут выпущены до конца года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Платформа А7, созданная Промсвязьбанком и Министерство финансов России учредили компанию "Росвексель" для выпуска векселей и цифровых финансовых инструментов для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Компания предоставит российским экспортерам и импортерам надежный инструмент расчетов, обеспеченный золотом, сообщили ТАСС в пресс-службе ПСБ.

"Создание компании "Росвексель" совместно с Минфином является важной частью формирования суверенной финансовой инфраструктуры России. Это усилит возможности российских экспортеров и импортеров и поддержит дальнейшее развитие внешней торговли", - отметил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.

Первые ценные бумаги будут выпущены до конца 2025 года.

"Создание компании и выпуск первого инструмента - это пример того, как государство совместно с бизнесом создают условия для развития инфраструктуры трансграничных платежей, что будет способствовать достижению Россией технологического и финансового суверенитета", - добавил заместитель министра финансов Иван Чебесков.