РБК: ФНС сможет самостоятельно раскрывать информацию о компании без ее заявления

По данным издания, налоговая служба может сделать информацию открытой в независимости от позиции компании, если прекращены основания для ограничения доступа к ней

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект поправок Министерства финансов РФ, позволяющие Федеральной налоговой службе (ФНС) самостоятельно открывать доступ к информации о компаниях из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) при отсутствии оснований для ограничения доступа, сообщил РБК.

На этот момент ограничения на доступ информации накладываются и снимаются по заявлению юридического лица, если оно несет санкционный риск. Ограничения также могут продолжать действовать дальше, когда оснований для них нет.

Поправки, разработанные Минфином, предполагают, что ФНС сможет сделать информацию открытой в независимости от позиции компании, если прекращены основания для ограничения доступа к ней.

ТАСС направил запрос в Минфин.