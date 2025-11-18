Объем публичных размещений на рынке РФ составил 100 млрд рублей

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков также отметил, что число активных инвесторов среди экономического населения превысило 35 млн человек

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. На российском фондовом рынке в 2025 году состоялось семь публичных размещений акций, общий объем которых составил порядка 100 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на II форуме "Рынок ценных бумаг".

"В этом году состоялось семь публичных размещений на сумму порядка 100 миллиардов рублей", - сказал Чебесков.

Замминистра также отметил, что объем средств на фондовом рынке в целом превысил 25 трлн рублей, а число активных инвесторов среди экономического населения превысило 35 млн человек.