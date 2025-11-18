Число субъектов МСП на Кубани выросло на 20% за пять лет

В этом секторе занята практически половина всех трудоспособных жителей Краснодарского края

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае за пять лет увеличилось почти на 20% и достигло 317 тыс. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Малый и средний бизнес - основа нашей экономики. Поэтому в регионе действует система из 210 мер поддержки на рекордную сумму свыше 51 миллиарда рублей. Мы помогаем развивать свое дело, запускать новые производства, создаем условия для стартапов и инноваций. В результате за последние пять лет число субъектов МСП выросло почти на 20% - до 317 тыс", - рассказал Кондратьев журналистам.

Губернатор отметил, что в этом секторе занята практически половина всех трудоспособных жителей края - около 1,4 млн человек. "Вклад малого и среднего бизнеса в экономику сложно переоценить - он создает более четверти всего ВРП региона", - подчеркнул глава региона.

Выручка малого и среднего бизнеса на Кубани за пять лет увеличилась в 1,8 раза, составив по итогам прошлого года почти 5 трлн рублей. Наиболее привлекательными для предпринимателей остаются сфера торговли, транспортировка и хранение, строительство и операции с недвижимостью.

По количеству субъектов МСП Кубань на протяжении многих лет сохраняет четвертое место в России. Практически каждый второй субъект МСП (41%) в Южном федеральном округе зарегистрирован в Краснодарском крае.