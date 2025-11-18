В Приморье заменили более 300 опор ЛЭП

Энергетики завершают реконструкцию и обновление объектов по программе модернизации энергокомплекса

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. В южных районах Приморского края заменили более 300 опор линий электропередачи с начала года в рамках модернизации электросетей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Специалисты Приморских электрических сетей АО "ДРСК" продолжают реконструкцию распределительных электромощностей для повышения надёжности и качества электроснабжения южных районов Приморья. <…> С начала 2025 года на электрических сетях классом напряжения 0,4-10 кВ в южных населенных пунктах края специалисты ДРСК установили 334 опоры ЛЭП, смонтировали около 45 км провода, подключили две трансформаторных подстанции", - говорится в сообщении.

Основные работы в 2025 году были проведены в поселке Соловей-Ключ, в селах Прохладное и Тигровое, в Партизанске, в городах Большой Камень и Фокино. К концу 2025 года энергетики завершат реконструкцию и обновление электроэнергетических объектов по программе модернизации энергокомплекса.

"Среди основных мероприятий - замена опор и проводов, строительство новых ЛЭП и центров питания, установка дополнительных трансформаторных подстанций. Всё это напрямую влияет на повышение надежности и качества электроснабжения приморцев", - приводятся в сообщении слова министра энергетики и газоснабжения Приморского края Елены Шиш.

Масштабная модернизация и реконструкция объектов распределительного электросетевого комплекса в южных населенных пунктах Приморского края проводится с 2021 года.