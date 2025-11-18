"Укрэнерго": на Украине графики отключения света могут сохраняться всю зиму

Украинцам необходимо перенимать опыт европейцев и экономить электроэнергию, заявил председатель правления компании Виталий Зайченко

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Графики отключения электроэнергии, которые сейчас ежедневно вводятся для бытовых потребителей на Украине из-за массового повреждения генерирующей и распределяющей инфраструктуры, могут сохраниться в течение всей зимы. Об этом заявил председатель правления компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

"Это возможно. <...> Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи вместе с владельцами объектов генерации делаем все возможное, чтобы отключения были минимизированы или отменены", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина.

Зайченко добавил, что украинцам необходимо перенимать опыт европейцев и экономить электроэнергию. "Европейцы многие десятилетия так поступают. <...> Они просто экономят энергоресурсы. Следовательно, и нам нужно это делать", - отметил он, отвечая на вопрос, стоит ли украинцам запасаться теплыми свитерами.

Массовые отключения света начались на Украине в начале ноября, когда власти заявили об очередном повреждении энергетической инфраструктуры. С тех пор поступала информация о новых повреждениях, а действие графиков отключения электроэнергии распространилось на большинство регионов страны. В ряде областей света может не быть от 8 до 16 часов в сутки. Также ежедневно ограничивается мощность промышленных потребителей.