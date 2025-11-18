Набиуллина: 10 крупных розничных банков готовы участвовать в пилоте ИИ-помощника

Глава Банка России отметила, что к концу марта будут протестированы какие-то востребованные продукты

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Всего 10 крупных розничных банков готовы участвовать в пилотном проекте ИИ-помощника для анализа сложных договоров клиентов. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на конференции ЦБ "Фокус на клиента".

"Мы сделали небольшой пилот, результаты нас вдохновили и мы предложили на Финнополисе участникам рынка попробовать этот продукт. И что очень важно, конечно, этот ИИ - это не продукт продавца. Он должен быть независимый. Вот мы обсуждаем, где он должен быть, чтобы было доверие человека, что он не подкручен специально под нужды того, кто продает продукт. И сейчас у нас 10 крупных розничных банков готовы участвовать в этом проекте", - отметила она.

Глава ЦБ также добавила, что к концу марта будут протестированы какие-то востребованные продукты. "Посмотрим, насколько это работает. Но на мой взгляд, это достаточно перспективная идея, но ее надо тестировать", - заключила она.