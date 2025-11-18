WP: США стали лидером по займам у Китая

По данным газеты, китайские кредиторы поддержали 2,5 тыс. технологических и инфраструктурных проектов практически во всех штатах страны в 2000-2023 годах

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Китайские финансовые учреждения предоставили США в 2000-2023 годы кредиты на сумму более $200 млрд на технологические и инфраструктурные проекты - больше, чем любой другой стране. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на исследовательскую лабораторию AidData в университете Уильямсбурга (штат Вирджиния).

По ее данным, китайские кредиторы поддержали 2,5 тыс. проектов практически во всех штатах США - от газопроводов до аэропортов. Более половины кредитования - $103 млрд - было предоставлено с 2018 года.

Среди сотен проектов на уровне штатов - высоковольтная линия электропередачи из Канады в Нью-Йорк, один из крупнейших в мире центров обработки данных в Северной Вирджинии и несколько терминалов в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Китайские финансовые учреждения регулярно предоставляли кредитные линии для текущей деятельности крупнейших по размеру выручки компаний США из списка Fortune 500, включая Amazon, Halliburton, Tesla, Boeing, Qualcomm и Disney. Ни одна из них не ответила на запросы о комментариях, отмечает WP.

По словам исполнительного директора AidData Брэдли Паркса, "Вашингтон предупреждал другие страны о долговой зависимости от Китая, [но] наблюдается довольно большой объем входящего кредитования от китайских государственных кредиторов заемщикам в США".