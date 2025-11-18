"Трансмашхолдинг" планирует продлить долгосрочный контракт с ФПК

В ТМХ надеются подписать договор в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Трансмашхолдинг" (ТМХ) намерен продлить долгосрочный контракт с Федеральной пассажирской компанией (ФПК), не исключено подписание документа в 2025 году. Об этом сообщил замгенерального директора АО "Трансмашхолдинг" Александр Лошманов на форуме "Транспорт России".

"Мы надеемся, что выйдем на подписание долгосрочного договора с ФПК", - сказал Лошманов.

В компании сообщили, что надеются подписать договор в 2025 году, однако возможен перенос на следующий год.

"Все контракты достаточно гибкие и зависят от спроса и от финансовых возможностей заказчика", - отметил замгенерального директора ТМХ.

"Это отличная база для того, чтобы мы могли долгосрочно планировать", - добавил Лошманов.

