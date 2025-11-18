Мишустин: экспорт стран ШОС за 2024 год составил около пятой части мирового

Доля участников ШОС в глобальном валовом внутреннем продукте достигла трети

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Суммарный экспорт участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024 году составил около пятой части мирового показателя. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на заседании Совета глав правительств ШОС на площадке Национального центра "Россия".

"В прошлом году суммарный экспорт наших государств составил около пятой части мирового показателя", - отметил глава кабмина. "Доля участников ШОС в глобальном валовом внутреннем продукте достигла трети", - добавил Мишустин.