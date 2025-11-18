Мишустин отметил важность справедливой и устойчивой модели развития энергетики

Премьер-министр РФ отметил, что эта модель должна отвечать принципам равноправия, взаимной ответственности и технологического партнерства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Модель развития энергетики должна отвечать принципам равноправия, взаимной ответственности и партнерства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Важно выстраивать справедливую и устойчивую модель развития энергетики, отвечающую принципам равноправия, взаимной ответственности и технологического партнерства", - указал глава правительства РФ.