Мишустин отметил важность справедливой и устойчивой модели развития энергетики

Премьер-министр РФ отметил, что эта модель должна отвечать принципам равноправия, взаимной ответственности и технологического партнерства
08:38

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Модель развития энергетики должна отвечать принципам равноправия, взаимной ответственности и партнерства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Важно выстраивать справедливую и устойчивую модель развития энергетики, отвечающую принципам равноправия, взаимной ответственности и технологического партнерства", - указал глава правительства РФ. 

