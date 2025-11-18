В РФ установленная мощность возобновляемой генерации выросла на 7,7%

Доля солнечной генерации в общем объеме установленной мощности в III квартале показала наибольший прирост, заявили в АРВЭ

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Установленная мощность генерации на основе возобновляемых источников энергии в России за январь - сентябрь 2025 года составила 6,67 ГВт, что на 7,7% выше, чем за аналогичный период 2024 года (6,19 ГВт). Это следует из информационного обзора рынка, подготовленного Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Доля солнечной генерации в общем объеме установленной мощности в III квартале показала наибольший прирост. АРВЭ зафиксировала увеличение на 15%, до 2,55 ГВт. Доля ветрогенерации возросла на 1,2%, до 2,57 ГВт. Малые гидроэлектростанции нарастили показатель до 1,31 ГВт (+1,5%).

Ассоциация развития возобновляемой энергетики - некоммерческая организация, представляющая интересы крупнейших и наиболее активных участников российского сектора ВИЭ и низкоуглеродного водорода.