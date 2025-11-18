В Курской области хотят реконструировать аэропорт за госсчет

Строительства требует багажное отделение, в порядок также необходимо привести привокзальную площадь, отметил губернатор региона Александр Хинштейн

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Аэропорт в Курской области планируется реконструировать за счет средств федерального бюджета, предварительные договоренности об этом уже достигнуты. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Принял участие в деловом завтраке министра транспорта России, где главной темой обсуждения было развитие российских аэропортов. Актуальный вопрос и для нашего региона: в Курской области, учитывая непростую обстановку, небо для гражданской авиации пока остается закрытым, но аэропорт обязательно встретит своих гостей, а мы должны к этому подготовиться уже сегодня. Ранее подробно обсуждали строительство 2-й очереди аэропорта с вице-премьером РФ Виталием Савельевым, с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным, с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Есть предварительное решение, что реконструкцию будут производить за счет средств федерального бюджета", - написал он.

Хинштейн отметил, что несколько лет назад был проведен капремонт здания аэропорта: фасада, внутренних помещений. На сегодняшний день строительства требует багажное отделение, в порядок также необходимо привести привокзальную площадь.

По словам губернатора, пассажиропоток в Курской области достаточно высокий: всего в течение года перевезено почти 44 млн пассажиров. "С открытием неба для полетов эта цифра серьезно возрастет. Уверен, что получится дать курскому аэропорту по-настоящему вторую жизнь, и это будет значимым событием в жизни региона", - подчеркнул Хинштейн.