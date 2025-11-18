Рада отложила рассмотрение бюджета из-за коррупционного скандала

По словам украинского парламентария Леси Забуренной, бюджет, вероятно, будет рассматриваться в начале декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Верховная рада отложила рассмотрение во втором чтении бюджета на 2026 год, которое должно было состояться на этой неделе, на начало декабря из-за коррупционного скандала. Об этом сообщила депутат Рады Леся Забуренная в эфире телемарафона "Единые новости".

"На этой неделе бюджет не будет вынесен в Верховную раду, он будет вынесен, скорее всего, на следующей неделе на комитет, а будет рассматриваться в Раде, вероятно, уже в начале декабря", - сказала она.

Как ожидается, 18 ноября должно состояться заседание Рады, на которое будет вынесен вопрос об отставке замешанных в коррупционном скандале министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Оппозиционные партии "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос" требуют отправить в отставку все правительство, угрожая сорвать заседание и заблокировать решения по отставкам.