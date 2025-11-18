Инвестиции бизнеса в развитие Ржева Тверской области выросли в шесть раз

Объем отгруженных товаров предприятиями города увеличился втрое

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций бизнеса в развитие Ржева Тверской области за последние шесть лет вырос в шесть раз, а объем отгруженных товаров предприятиями города увеличился втрое. Об этом сообщил глава Ржевского муниципального округа Роман Крылов в ходе экспертной дискуссии в ТАСС, посвященной презентации нового аналитического доклада ВЦИОМ о проблемах малых городов России на примере Ржева и стратегиям борьбы с депопуляцией.

"Сегодня нет в Ржеве ни одной свободной промышленной площадки, сегодня открываются новые производства. Объем инвестиций в город увеличился за последние шесть лет ровно в шесть раз. Отгрузка товарной продукции с 7 млрд увеличилась до 21 млрд [рублей]", - сказал Крылов.

Зарплаты в отрасли сельского хозяйства в Ржеве на 15% выше средней заработной платы в Тверской области. По мнению Крылова, эти показатели говорят о том, что Ржев находится на правильном пути развития.

Как сказал глава округа, росту инвестиций способствовало создание комфортных условий для жизни в Ржеве. "Сегодняшний бизнесмен, малый, средний и крупный промышленник будет понимать, что на этой территории есть перспектива, перспектива развития кадрового потенциала: детские сады, школы, секции, площадки. Он понимает, где завтра будут проводить его сотрудники досуг, имеет возможность вкладывать в свои производства", - отметил Крылов.