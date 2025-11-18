В аэропортах России в 2026 году могут начать тесты беспилотной техники

Речь идет о беспилотных тягачах для перевозки багажа пассажиров, сообщил директор департамента цифрового развития и экономики данных Министерства экономического развития Владимир Волошин

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Тестирование беспилотных технологий наземной техники в аэропортах РФ может начаться в 2026 году. В настоящее время Минэкономразвития и Минтранс проводят работу по подготовке нового экспериментального правового режима (ЭПР). Об этом ТАСС сообщил директор департамента цифрового развития и экономики данных Министерства экономического развития Владимир Волошин.

По его словам, программу эксперимента и соответствующий проект постановления планируется внести в правительство в 2026 году.

Он пояснил, что на этом этапе рассматриваются аэропорты Москвы, Сочи, а также Пулково в Санкт-Петербурге. Для тестирования обсуждается использование технологии российского производства. Это беспилотные тягачи для перевозки багажа пассажиров.

"Применение механизма ЭПР необходимо в том числе из-за того, что в настоящее время отсутствует нормативный порядок применения роботизированных и беспилотных решений на территории аэропортов. Одна из ключевых целей по использованию данных технологий - это сокращение времени погрузки и разгрузки багажа, повышение производительности работ наземных служб аэропортов в целом", - сказал Волошин.

Ожидается, что базовым экспертным центром по тестированию технологий станет резидент Российского промышленного кластера электроники и беспилотных технологий в Томской области - АО "Когнитив".