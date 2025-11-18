Володин: кабмин пошел навстречу Думе при подготовке поправок в Налоговый кодекс

Председатель палаты парламента отметил, что было принято решение отказаться от нескольких предложений, по части из них выработали меры более мягкого характера

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ пошло навстречу Госдуме и деловому сообществу при подготовке поправок ко второму чтению законопроекта из бюджетного пакета, вносящих изменения в Налоговый кодекс РФ в части реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. Об этом заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Правительство пошло навстречу Государственной думе, также учитывая мнение деловых объединений. От ряда предложений отказались, по части из них выработали решения более мягкого характера", - сказал Володин журналистам.

По его словам, Госдума получила обращения представителей делового сообщества по вопросу налоговых изменений и постаралась сделать все, чтобы вместе с правительством выработать компромиссные решения.

В ходе подготовки ко второму чтению законопроекта комитетом Госдумы по бюджету и налогам была одобрена поправка правительства РФ о поэтапном переходе к снижению порога доходов для уплаты НДС на упрощенной системе налогообложения. Предложено скорректировать нижний порог с 10 млн руб. до 20 млн руб. в 2026 году, сделав понижение более плавным и обеспечив снижение порога в 2027 году до 15 млн руб., в 2028 году до 10 млн руб.

Как пояснил ранее председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, также будут продлены меры поддержки налогоплательщиков, срок действия которых истекает в 2025 году. Кроме того, в поправках учтены некоторые предложения бизнеса по совершенствованию законодательства РФ о налогах и сборах, которые позволят устранить выявленные проблемы в правоприменительной практике, сказал Макаров.