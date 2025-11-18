Глава Google призвал критически относиться к ответам ИИ

По словам Сундара Пичаи, современные технологии ИИ "подвержены ошибкам"

ЛОНДОН, 18 ноября. /ТАСС/. Люди должны критически относиться к ответам искусственного интеллекта (ИИ) и использовать дополнительные источники информации. Об этом заявил генеральный директор американской компании Google и ее материнской компании Alphabet Сундар Пичаи в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

"Нужно учиться использовать эти инструменты в тех сферах, где они могут быть полезны, и не доверять слепо всему, что они говорят", - считает Пичаи. Глава Google указал, что современные технологии ИИ "подвержены ошибкам". Би-би-си со ссылкой на собственное расследование уточняет, что ведущие чат-боты искажали новости при их пересказе.

Пичаи также отметил, что все компании пострадают, если "мыльный пузырь" на рынке искусственного интеллекта лопнет. "Я думаю, ни одна компания не избежит этого [последствий от лопнувшего "ИИ-пузыря"], включая нашу", - сказал он. Пичаи отметил, что, учитывая экстраординарный рост инвестиций в искусственный интеллект, текущая ситуация на рынке в какой-то мере иррациональна.

Глава Google сравнил нынешнюю ситуацию с историей развития интернета. Он напомнил, что ранее в эту отрасль также вкладывали избыточные средства и никто не ставил под сомнение революционность технологии.

Пичаи также сообщил, что Google со временем начнет обучать свои ИИ-модели в Великобритании. Правительство королевства полагает, что это укрепит позиции страны в качестве третьей сверхдержавы в сфере искусственного интеллекта после США и Китая.