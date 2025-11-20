Деловой форум Брикс. Видеотрансляция

Трансляция

В 2025 году на полях AI Journey 20 ноября проходит II Международный Деловой форум стран БРИКС+ по ИИ.

Деловой Форум собрал представителей ведущих международных компаний и бизнес-ассоциаций, активно занимающихся разработкой и внедрением технологий ИИ.

Также, центральным событием Делового Форума станет презентация Международной платформы для сбора кейсов успешного внедрения ИИ в странах БРИКС+.

Спикерами мероприятия, в частности, стали глава Центра международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в РФ Игорь Кожин, руководитель Штаба по разработке и применению искусственного интеллекта Вице-президентства по науке, технологиям и наукоемкой экономике Ирана Фатемизаде Эмадеддин Мониреддин, управляющий партнер Chuck VC Мартин Кольхаухзер, генеральный секретарь Центра передового опыта Глобального альянса по ИИ для промышленности и производства, замдекана Шанхайского исследовательского института Сюй Чунь и первый зампредседателя правления, Cбер - модератор Александр Ведяхин.