В СФ разработали законопроект об организации территорий у погранпереходов

В документе будут регламентированы сезонные варианты, чтобы люди комфортно могли ждать своей очереди в условиях непогоды, отметил глава комитета по экономической политике СФ Андрей Кутепов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Глава комитета по экономической политике СФ Андрей Кутепов подготовил законопроект об организации территорий, которые прилегают к пунктам погранпереходов. Об этом он сообщил ТАСС.

"Мы получили заявки от регионов, которые сделали предложение обустроить прилегающие к границе территории. <...> Погранпереходы должны быть расширены. Должны быть места для автомобилей, которые могли бы предоставляться в зависимости от увеличения грузо-, пассажиропотока <...> Для этого нужно создать определенные нормативные документы, которые мы сейчас будем вносить. Это будет законопроект", - сообщил Кутепов.

Также он отметил, что новая норма закрепит стандарты по организации инфраструктуры у пунктов перехода через границу. Там будут регламентированы сезонные варианты, чтобы люди комфортно могли ждать своей очереди в условиях непогоды, добавил Кутепов.

"Всегда есть сопутствующие моменты, которые будут касаться комфортного проезда через границу. Для нас приоритет - это люди, которые работают. Бывают всякие житейские ситуации, и водителям надо спокойно обустроиться, для этого бытовые условия должны быть созданы", - добавил сенатор.