Уровень занятости россиян 30-49 лет стал рекордно высоким

Занятость 20-29-летних граждан последние пять лет находится на стабильном уровне в 69%, отметили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Уровень занятости россиян в возрасте 30-39 лет и 40-49 лет достиг рекордно высокого значения за всю историю. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"В настоящее время во всех возрастных группах от 30 до 70 лет уровни занятости достигли пиковых значений. Для тех, кому 30-39 лет и 40-49 лет, - это рекордные за всю историю значения 90% и 92% соответственно", - отмечается в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

Сообщается, что занятость 20-29-летних граждан последние пять лет находится на стабильном уровне в 69%. Поскольку именно эта возрастная группа является источником закрытия кадровой потребности в стране, была подчеркнута важность трудоустройства студентов, в настоящий момент обучающихся в колледжах и вузах. "Для них вхождение в профессию и получение первого профессионального опыта должно быть тесно связано с институтом наставничества", - подчеркнули в аппарате вице-премьера.

"По итогам заседания всем профильным ведомствам поручено организовать разработку документов, регламентирующих наставничество. Минтруду России, Минпромторгу России, Минздраву России поручено при разработке документов, регламентирующих наставничество, соблюсти единство общих положений и принципов в методологии наставничества, а также принцип непротиворечивости нормативных документов. Разработку осуществлять совместно с социальными партнерами - работодателями и профсоюзами", - сообщили в аппарате вице-премьера.