Rheinmetall стремится увеличить в пять раз объем продаж в 2030 году

Глава компании Армин Паппергер отметил, что показатель должен достигнуть €50 млрд

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Fabian Bimmer

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Крупнейший германский оборонный концерн Rheinmetall намерен в ближайшие годы увеличить в пять раз объем продаж. Об этом заявил глава компании Армин Паппергер во время посещения завода в населенном пункте Унтерлюс (федеральная земля Нижняя Саксония).

"В 2030 году мы хотим в продажах достигнуть показателя около €50 млрд", - приводит его слова агентство DPA. По итогам 2024 года торговый оборот Rheinmetall составлял €9,8 млрд, а в 2021 году - лишь примерно €5,7 млрд. "Мы намерены расти и улучшить показатели", - заявил Паппергер.

Rheinmetall извлекает большую выгоду из конфликта на Украине. Концерн поставляет военную технику, включая танки и снаряды, Киеву и строит на Украине завод по производству боеприпасов. Кроме того, в большом объеме оружие у Rheinmetall закупают страны НАТО. В этой связи Паппергер выразил уверенность, что и при возможном завершении конфликта на Украине объем заказов не сократится.

"В 2030 году государства - члены НАТО еще не будут на 100% там, где хотят быть", - убежден глава Rheinmetall. Он обратил внимание на то, что оборонный бюджет только одной Германии до 2030 года, вероятно, вырастет втрое - примерно до €180 млрд.

Концерн значительно увеличил производственные мощности. Если в 2022 году компания изготавливала около 60 тыс. боеприпасов для танков калибра 120 мм, то в 2027 году планируется производить уже 240 тысяч. В 2022 году она выпускала 70 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, в 2027 году хочет производить 1,1 млн, а в 2030 еще больше - 1,5 млн.