ГД одобрила в II чтении проект бюджета Федерального фонда ОМС на 2026-2028 годы

Планируется, что в третьем чтении бюджетный пакет рассмотрят 20 ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Планируется, что в третьем чтении бюджетный пакет рассмотрят 20 ноября.

Доходы фонда должны составить: в 2026 году - 4,712 трлн рублей, в 2027 году - 5,061 трлн рублей, в 2028 году - 5,419 трлн рублей.

Страховые взносы на ОМС и налоговые доходы вырастут относительно предыдущего года: в 2026 году - на 429,9 млрд рублей (на 11,3%), в 2027 году - на 332,5 млрд рублей (на 7,9%), в 2028 году - на 336 млрд рублей (на 7,4%).

Основным источником доходов будут страховые взносы на ОМС, их доля составит 88,7% в 2026 году, 89% в 2027 году и 89,3% в 2028 году.

Расходы фонда в 2026 году составят 4,794 трлн рублей, в 2027 году - 5,141 трлн рублей, в 2028 году - 5,504 трлн рублей.

Основной статьей расходов станут субвенции (целевые трансферты из Федерального фонда ОМС в бюджеты территориальных фондов ОМС). В 2026 году объем субвенций составит 3,992 трлн рублей, в 2027 году - 4,312 трлн рублей, в 2028 году - 4,629 трлн рублей. Рост субвенций относительно предыдущего года составит: 352,6 млрд рублей (+9,7%) в 2026 году, 320 млрд рублей (+8%) в 2027 году и 316,6 млрд рублей (+7,3%) в 2028 году.

В пояснительной записке отмечается, что с 2026 года размер субвенции учитывает финансирование базовой программы ОМС на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Дефицит бюджета фонда составит 82,058 млрд рублей в 2026 году, 79,655 млрд рублей в 2027 году и 85,204 млрд рублей в 2028 году.

Финансирование федеральных медорганизаций для оказания специализированной (в том числе высокотехнологичной) помощи в рамках базовой программы ОМС составит 345,6 млрд рублей в 2026 году, 373 млрд рублей в 2027 году и 399,9 млрд рублей в 2028 году.

Для Фонда пенсионного и социального страхования РФ на оплату "родового" сертификата, исходя из прогнозируемой рождаемости, предусмотрено: 12,38 млрд рублей в 2026 году, 12,33 млрд рублей в 2027 году и 12,35 млрд рублей в 2028 году.

Поправки ко второму чтению

Комитет поддержал ряд поправок, включая изменения в части субвенций.

Председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин ранее заявлял, что Минфин предоставил обновленный коэффициент дифференциации, а также имеется нераспределенный резерв субвенций, который сейчас распределяется. . По его словам, субвенции распределяются между всеми субъектами и территориальными фондами, и ни у кого нет снижения относительно 2025 года.

Поправки также предусматривают, что неиспользованные на 1 января 2026 года остатки субсидий, выделенных частным медорганизациям на финансирование высокотехнологичной помощи, не входящей в базовую программу ОМС, и предоставленных за счет межбюджетного трансферта из федерального бюджета могут быть направлены в 2026 году на обеспечение такой же помощи, оказываемой гражданам РФ федеральными госучреждениями. Для этого в сводную бюджетную роспись будут внесены соответствующие изменения.