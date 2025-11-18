РЖД намерены сохранить или нарастить перевозки пассажиров в 2026 году

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. РЖД рассчитывают сохранить или увеличить объем перевозок пассажиров в 2026 году по сравнению с 2025 годом, сообщил замглавы компании Иван Колесников журналистам.

"Мы рассчитываем, как минимум, что мы будем иметь показатели не хуже текущего года. Конечно, рассчитываем на рост тоже", - сказал он в рамках форума "Транспорт России".

Ранее Колесников подтвердил, что РЖД сохраняют прогноз по перевозкам 1,3 млрд пассажиров в 2025 году.

"Мы рассчитываем превысить объем перевозок предыдущего года и планируем достичь перевозок пассажиров в 1,3 млрд пассажиров в дальнем и пригородном сообщении вместе с нашими коллегами-перевозчиками", - сказал Колесников.

