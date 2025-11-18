Ростехнадзор и МАГАТЭ не выявили недостатков в системах безопасности ЗАЭС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Ростехнадзор в присутствии экспертов МАГАТЭ проверил системы безопасности Запорожской АЭС. Как сообщает пресс-служба ведомства, недостатков в процессе проверки не выявлено.

"Отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности на Запорожской АЭС Донского МТУ по надзору за ЯРБ (ядерно-радиационной безопасностью - прим. ТАСС) Ростехнадзора в присутствии экспертов МАГАТЭ провел мониторинг своевременности и полноты проведения регламентных испытаний СБ (СВБ) (систем безопасности (систем, важных для безопасности) - прим. ТАСС), а также их соответствие требованиям нормативно-технической документации второго канала СБ энергоблоков № 1 и № 4 Запорожской АЭС. Автоматика ступенчатого пуска работает согласно проектному алгоритму, вторые каналы СБ энергоблоков работоспособны и готовы к выполнению возложенных на них функций. Недостатков, влияющих на безопасность, не выявлено", - говорится в сообщении Ростехнадзора.