Патрушев обсудил укрепление военно-технического сотрудничества Индии и России

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в Нью-Дели обсудил с первым замминистра обороны Индии Раджешем Сингхом и руководством военно-морских сил вопросы проведения совместных учений, а также укрепление военно-технического сотрудничества двух стран.

В ходе переговоров были также затронуты вопросы стратегической стабильности в Мировом океане, сообщили в Морской коллегии РФ.

"Для обеих наших стран уверенные позиции на море - это вопрос национальной безопасности в условиях нарастающей геополитической и экономической турбулентности. Несмотря на то, что Россия и Индия находятся в различных регионах, в геостратегическом положении наших стран много общего", - подчеркнул Патрушев.

По словам помощника президента РФ, расположение Индии с ее береговой линией протяженностью более семи с половиной тысяч километров и выходом к Индийскому океану делает морское пространство "критически важным элементом национальной безопасности и экономического развития".

В этот же день председатель Морской коллегии возложил венок у Национального военного мемориала, а также оставил запись в книге почетных гостей в музее премьер-министра Индии.

Патрушев прибыл с визитом в Индию накануне, 17 ноября.