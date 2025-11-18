ГД приняла во II чтении законопроект о повышении МРОТ с 2026 года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании одобрили во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года до 27 093 рублей в месяц.

Изменения вносятся в статью 1 федерального закона "О минимальном размере оплаты труда".

С 1 января 2025 года МРОТ составлял 22 440 рублей в месяц.

В пояснительной записке к документу отмечается, что увеличение МРОТ будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,6 млн работников.