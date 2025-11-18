Минтранс: концепция научно-технологического развития транспорта будет готова в ноябре

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Концепция научно-технологического развития транспортного комплекса Российской Федерации на период до 2035 года будет готова уже до конца ноября. Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Константин Пашков в ходе форума "Транспорт России".

"Мы надеемся, что уже в текущем месяце выйдет концепция научно-технологического развития транспортного комплекса. Наш долгожданный документ, он первый после выхода стратегии, подписанной главой государства, и мы как отрасль первыми реализуем право, заложенное в этой стратегии, создавать собственные концепции и утверждать ведомственные планы", - сказал Пашков.

По словам первого замминистра, документ уже в окончательной редакции, но еще проходит визирование. Однако уже 3 декабря планируется заседание обновленной коллегии Минтранса, которое будет посвящено вопросам реализации концепции.

Пашков напомнил, что впервые концепцию презентовали в мае на заседании научно-технического совета Российской академии наук. Как отмечалось тогда, документ определит основные направления фундаментальных исследований и способы достижения заявленных целей. В частности, концепция ответит на вопросы, как будет поддерживаться технологическое предпринимательство и обеспечиваться отрасль кадрами. Кроме того, документ предусматривает формирование источников финансирования.

