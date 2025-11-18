Венгрия готова увеличить поставки семян в Россию

Глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь отметил, что сельскохозяйственным компаниям республики известны усилия РФ по импортозамещению в этой сфере

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 18 ноября. /ТАСС/. Венгрия заинтересована в сотрудничестве с Россией в области сельского хозяйства, в том числе в поставках семян и развитии птицеводства. Об этом сообщил глава венгерского Минсельхоза Иштван Надь после встречи с послом РФ в Будапеште Евгением Станиславовым.

"Венгерским сельскохозяйственным компаниям известны усилия России по импортозамещению в сфере семеноводства. Мы обсудили, как можно содействовать экспорту семян в Россию", - написал министр в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Он отметил, что рассмотрел также с послом "возможность сотрудничества в экспорте яиц, не содержащих специфических патогенов (SPF - Specific Pathogen Free)". "Они используются для производства вакцин для человека и животных, а также для научных исследований", - пояснил Надь. По его словам, Венгрия также заинтересована в сотрудничестве с Россией по программе повышения продуктивности кур-несушек.

Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло, что намерено продолжать взаимодействие с Россией в тех областях, которые не затронуты западными санкциями. Сельское хозяйство - одна из таких областей.