Сенатор Кутепов: кабмин обсуждает законопроект о локализации авто каршеринга

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Законопроект о локализации автомобилей каршеринга находится на стадии обсуждения в правительстве и "может обрести реальные очертания" в 2026 году, сообщил журналистам глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов в кулуарах форума "Транспорт России".

"Мы внесли законопроект, он сейчас находится в стадии обсуждения в правительстве. Думаю, в 2026 году он уже обретет какие-то реальные очертания", - сказал он.

Кутепов отметил, что в правительстве понимают, что каршеринг в основном используется в городах-миллионниках. При этом для реализации законопроекта необходимо завершить сбор информации от регионов. По его словам, основа для законопроекта уже имеется, и будут приложены усилия для защиты отечественного производства, в том числе в сфере каршеринга.

Сенатор также подчеркнул, что закон о локализации такси начнет действовать в России с 1 марта 2026 года.

"Что касается самого закона, еще раз повторюсь, если у людей есть автомобиль, и есть разрешительная документация на использование ее в ближайшее время, пока этот документ не исчерпает свое действие - это до пяти лет, то есть в феврале, если они оформляют эту пятилетнюю лицензию, они пять лет ездят на своем автомобиле, абсолютно законно", - сказал он.

