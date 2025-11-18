Bloomberg: дизайнер iPhone Air ушел из Apple

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Промышленный дизайнер Абидур Чоудхури, участвовавший в разработке iPhone Air, покинул американскую корпорацию Apple. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, Чоудхури недавно перешел в стартап, занимающийся разработкой искусственного интеллекта. Отмечается, что его уход вызвал резонанс в компании Apple, где он пользовался растущим авторитетом среди команды дизайнеров.

Согласно данным Bloomberg, Чоудхури проработал в корпорации более шести лет. Именно его выбрали в Apple для презентации нового iPhone Air в сентябре. Агентство добавило, что уход Чоудхури не связан с выходом этой модели, несмотря на плохие продажи.

Ранее британская газета Financial Times сообщила, что генеральный директор Apple Тим Кук может покинуть свой пост в 2026 году. Наиболее вероятным преемником источники издания назвали старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения устройств Джона Тернуса, однако подчеркнули, что окончательное решение еще не было принято.