В РПЦ призвали увеличить размер ежемесячных пособий беременным

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь призывает повысить размер ежемесячных пособий для беременных женщин до уровня не менее 1,5 прожиточного минимума. Соответствующее предложение высказал в беседе с ТАСС председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

"На федеральном уровне необходимо увеличение размера ежемесячных пособий беременным женщинам - не менее 1,5 МРОТ", - сказал он после своего выступления на секции "Семья и народосбережение" XXVII Всемирного русского народного собора в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Священнослужитель также предложил "отменить критерий нуждаемости и установить пособие по уходу за ребенком для всех женщин, вставших на учет по беременности".

Глава патриаршей комиссии также озвучил еще некоторые меры, направленные на поддержку рождаемости и многодетности: "включение периода ухода за ребенком до трех лет в страховой стаж матери независимо от наличия предыдущего опыта работы, предоставление денежного сертификата на няню или ясли при невозможности устроить ребенка в государственное дошкольное учреждение, введение декретного отпуска для беременных женщин с первого триместра беременности, предоставление права на социальное обслуживание беременным женщинам со второго триместра, введение прогрессивного принципа поддержки с рождением каждого последующего ребенка и установление материнского регионального капитала не только на третьего, но и каждого следующего ребенка".

Лукьянов отметил успешное сотрудничество с Агентством стратегических инициатив и поблагодарил "за то, что совместно с регионами по итогам проектно-аналитических сессий разработан целый ряд конкретных решений в части поддержки многодетных семей, повышения рождаемости и внедрения подхода семейноориентированности в разные сферы экономики РФ".

О Соборе

Всемирный русский народный собор - международная общественная организация, образованная под эгидой Русской православной церкви для обсуждения общенациональных вопросов, а также темы единения русского народа. В заседаниях ВРНС принимают участие представители власти, высшее духовенство традиционных религий России, лидеры общественных объединений, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. В 2005 году Всемирному русскому народному собору был предоставлен специальный консультативный статус при Организации Объединенных Наций, создано представительство ВРНС при ООН. С 2009 года Собор возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Среди задач Собора - духовное возрождение России, помощь в преодолении межнациональной розни, укреплении здоровья нации, а также защита русского языка, прав и интересов русских, проживающих за пределами РФ, содействие развитию дружеских отношений между народами России и других стран. Президент РФ Владимир Путин удостоен первой премии Всемирного русского народного собора за сохранение державной России.