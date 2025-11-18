Минпромторг: выручка производителей автокомпонентов растет на 10-15% в год

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Выручка российских производителей автокомпонентов в последние три года растет на 10-15% ежегодно, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак на форуме "Транспорт России".

"Хочу сказать, что в периоде трех лет, когда мы активно занялись локализацией автомобильной электроники, мы, несмотря на то, что был нестабильный выпуск конечных изделий - самих автомобилей - в России, тем не менее, устойчивый рост выручки у производителей автомобильных приборов наблюдаем. Он от года к году составляет от 10 до 15%", - сказал он.

Шпак назвал такой рост очень хорошей динамикой. "Теперь перед нами следующий шаг - добиться того, чтобы в тех российских приборах, которые стоят на борту автомобиля, появились отечественные компоненты. В эту сторону тоже идем, наша промышленность соответствующие решения генерит. Соответственно, надеюсь, что локализация в части автомобильной электроники, в части другой локализованной бортовой электроники на транспорте будет расти год от года", - добавил замминистра.

