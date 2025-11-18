INES: в случае холодной зимы в Германии может не хватить запасов газа

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Запасы в подземных газохранилищах (ПГХ) Германии могут исчерпаться к середине января, если зимние месяцы будут экстремально холодными. С такой оценкой выступила ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES).

Уровень заполненности ПГХ оценивается в 75%. В INES смоделировали три сценария развития ситуации. В двух из них этих запасов хватит, чтобы к 1 февраля оставалось 30%, как того требует законодательство. Эти два сценария предполагают "теплые или средние температуры", какие наблюдались зимой 2019-2020 или 2015-2016 годов, соответственно. В первом случае температура находилась на уровне 4 градуса Цельсия, что примерно на 3,5 выше среднего показателя, во втором температура была близка к обычному уровню и составила около 0,9 градуса.

Третий сценарий предполагает экстремально холодную зиму, как в 2009-2010 годах. Тогда страна столкнулась с морозной и снежной зимой, средняя температура составила минус 1,3 градуса, что на 1,5 градуса меньше среднего показателя. "Хранилища будут опустошены уже к середине января. Уровень потребления, который привязан к нынешним объемам запасов, уже нельзя будет полноценно поддерживать", - говорится в заявлении INES.

В ассоциации указывают на три фактора риска. Запасы газа в стране сейчас находятся на более низком уровне, чем ожидалось. В последние три месяца уровень потребления был повышенным. Наконец, в целом в Евросоюзе уровень заполненности ПГХ оказался низким.

Глава ассоциации Себастьян Хайнерманн указывает, что у правительства есть предусмотренные по закону полномочия, чтобы гарантировать достаточный уровень запасов газа. "В будущем важно, чтобы федеральное правительство, как это заявляла правящая коалиция, использовала эти инструменты, чтобы гарантировать заполнение хранилищ в достаточным объемах и по доступным ценам. Изучение ситуации в других странах-членах четко показывает, что снабжение газом в зимние месяцы может быть ощутимо улучшено путем создания политических рамочных условий", - приводятся слова Хайнерманна в пресс-релизе ассоциации.