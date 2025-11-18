В работе Cloudflare произошел сбой

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Eric Risberg

НЬЮ-ЙОРК, 18 ноября. /ТАСС/. Сбой произошел в работе американской компании Cloudflare. Ее сервисы предоставляют услуги CDN, защиты от DDoS-атак и безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS.

"Cloudflare известно о проблеме, которая затронула многих клиентов, мы ее решаем", - написала компания на своем сайте.

По данным Downdetector, в Великобритании зафиксировано более 8,4 тыс. жалоб на работу сервиса, в США - 5,4 тыс., а в России - 1,1 тыс. Больше всего жалоб поступает из-за невозможности подключиться к серверу.