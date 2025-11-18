Ростех: дообучение ИИ проводится для системы контроля воздушного пространства

В пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы" отметили, что новая версия системы контроля по сравнению с версией 2023 года имеет несколько существенных отличий

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") проводит дообучение ИИ по результатам эксперимента использования искусственных нейронных сетей в части классификации воздушных целей. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"В настоящее время активно ведется дообучение по результатам эксперимента искусственных нейронных сетей в части классификации воздушных целей. Проводится работа по сопряжению с различными внешними потребителями информации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что новая версия системы контроля воздушного пространства по сравнению с версией 2023 года имеет ряд существенных отличий. "Изменения направлены как на улучшение функциональных возможностей, так и на повышение надежности. Произведена доработка и оптимизация программного обеспечения радиолокационной станции обзора воздушного пространства в части обнаружения и более устойчивого трассового сопровождения воздушных объектов, в том числе в условиях сложной помеховой обстановки и работы различных систем радиоэлектронной борьбы", - сказали там.

Кроме того, по предложению эксплуатантов системы было доработано программное обеспечение автоматизированного рабочего места оператора в части интерфейса и графического отображения воздушной обстановки, а также скорректирована работа алгоритма третичной обработки информации.

Ранее в Ростехе сообщили ТАСС, что Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (ЦКБА) холдинга "Высокоточные комплексы" нарастило выпуск систем контроля воздушного пространства в два раза в 2025 году, в следующем году выпуск будет увеличен еще в 1,5 раза.