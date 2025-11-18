Еврокомиссия вводит импортные квоты на ферросплавы

Они будут действовать три года, уточнил представитель ЕК Олоф Джилл

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия с 19 ноября вводит на три года импортные квоты на ферросплавы. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

"Еврокомиссия провела расследование о состоянии рынка, которое выявило, что увеличение импорта ферросплавов в ЕС нанесло серьезный урон европейским производителям. Поэтому необходимо принять меры, чтобы предупредить дальнейший ущерб. Эти меры вступят в силу завтра и будут действовать в течение трех лет", - заявил Джилл.

По его словам, это решение Еврокомиссии является окончательным.

Согласно опубликованным Еврокомиссией документам, размер квот будет установлен для каждой страны-импортера индивидуально. При превышении квот будут применяться импортные тарифы.

Расследование ЕК показало, что импорт ферросплавов в ЕС вырос с 2019 по 2024 год на 17%, сократив долю европейских производителей на рынке с 38% до 24% за этот период.