"Челябинский метротрамвай" просит взыскать с "Моспроекта-3" свыше 216 млн рублей

Предварительное судебное заседание должно состояться 22 января 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области принял к производству исковое заявление компании "Челябинский метротрамвай" к группе компаний "Моспроект-3" о взыскании свыше 216 млн рублей пени по договору на разработку проектной документации и строительству линии скоростного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Определением от 18 ноября исковое заявление принято к производству арбитражного суда. Предварительное судебное заседание назначено на 12:30 (10:30 мск) 22 января 2026 года", - говорится в сообщении.

По данным суда, акционерное общество "Челябинский метротрамвай" взыскивает пени по договору №1/22. Этот договор заключен на разработку проектной документации и выполнение комплекса строительно-монтажных работ по строительству линии "Север - Юг" скоростного транспорта в Челябинске.

26 октября 2023 года сообщалось, что генеральный подрядчик создания первой линии метротрамвая в Челябинске "Моспроект-3" должен завершить все строительно-монтажные работы на объекте в 2026 году.

Линия "Север - Юг" должна соединить северо-запад города с Металлургическим районом и железнодорожным вокзалом. Предполагается, что метротрамвай создаст новый уровень мобильности людей, станет альтернативой личному автомобилю, будет способствовать появлению рабочих мест, позволит сделать жизнь горожан комфортнее. Протяженность линии составит 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути, линия рассчитана на пассажиропоток до 15 тыс. пассажиров в час.