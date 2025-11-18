В Новороссийске создадут морской терминал по перевалке сжиженных углеводородов

Финансировать строительство планирует "Черноморский СПГ"

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Морской терминал по перевалке сжиженных углеводородов будет построен в Новороссийске, финансировать его будет "Черноморский СПГ". Об этом сообщается в Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"В Новороссийске создадут морской терминал по перевалке сжиженных углеводородов. Договор подписан в рамках XIX Международного форума и выставки "Транспорт России" между "Росморпортом" и "Черноморским СПГ" при участии руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко. Проект включает подбор участка и строительство инфраструктуры с учетом российского законодательства", - говорится в сообщении.

Финансировать строительство планирует "Черноморский СПГ", обеспечивать безопасность мореплавания - "Росморпорт".