Путин: расчеты России со странами ШОС в нацвалютах превышают 97%
Редакция сайта ТАСС
12:55
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Объем расчетов России с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в национальных валютах составляет более 97%. Такие данные привел президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителями делегаций, которые участвовали в состоявшемся в Москве Совете глав правительств стран ШОС.
"Важно, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют. Например, в торговле нашей страны с партнерами по ШОС этот показатель уже превышает 97%", - подчеркнул Путин.