Путин: расчеты России со странами ШОС в нацвалютах превышают 97%

В коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют, отметил президент

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Объем расчетов России с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в национальных валютах составляет более 97%. Такие данные привел президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с руководителями делегаций, которые участвовали в состоявшемся в Москве Совете глав правительств стран ШОС.

"Важно, что в коммерческих операциях между участниками организации последовательно увеличивается доля национальных валют. Например, в торговле нашей страны с партнерами по ШОС этот показатель уже превышает 97%", - подчеркнул Путин.