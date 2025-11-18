Bosch приостановила производство на трех заводах из-за ситуации с Nexperia

Речь идет о предприятиях в Ансбахе, Зальцгиттере и Браге

© Marijan Murat/ picture alliance via Getty Images

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Германская компания - поставщик автокомплектующих Bosch заявила о частичной приостановке производства на трех заводах из-за задержек с ввозом чипов, возникших на фоне ситуации вокруг нидерландской компании Nexperia.

"В настоящее время мы можем подтвердить ограничения при производстве на заводах в Ансбахе, Зальцгиттере и Браге", - сообщил представитель концерна агентству Reuters. "Мы по-прежнему делаем все для того, чтобы обслужить наших клиентов и избежать перебоев при производстве или минимизировать их, насколько возможно", - добавил он.

В начале ноября экономический журнал Manager Magazin сообщил, что Bosch сократит рабочий день на некоторых заводах из-за задержек с поставками чипов.

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении принадлежащей китайскому концерну Wingtech компании Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это, как сообщило агентство Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.