ВВП Финляндии в 2025 году вырастет на 0,1%

Еврокомиссия ожидает такой показатель на фоне стагнации экономики страны

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) ожидает, что ВВП Финляндии в 2025 году увеличится лишь на 0,1% на фоне стагнации экономики страны. Об этом говорится в докладе ЕК.

"Ожидается, что в 2025 году экономическая активность Финляндии будет переживать стагнацию, а сам уровень реального ВВП увеличится на 0,1% ", - говорится в сообщении.

В публикации также отмечается, что этот экономический показатель вырастет на 0,9% в 2026 году и на 1,2% в 2027 году. Согласно весеннему прогнозу ЕК, ВВП республики должен был увеличиться на 1% в 2025 году и на 1,3% в 2026 году.

В конце сентября Министерство финансов Финляндии скорректировало весенний прогноз роста ВВП республики. По последним оценкам ведомства, в 2025 году ВВП вырастет лишь на 1%, а в 2026 году - на 1,4%.