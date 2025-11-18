Почва сельхозземель в Кубани восстановится после засухи в течение нескольких лет

В осенний период в регионе прошли интенсивные осадки в северной зоне, при этом пропитался влагой только верхний слой почвы, отметил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка

КРАСНОДАР, 18 ноября. /ТАСС/. Цикл восстановления почвы сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае, где в 2025 году произошла сильная засуха, по прогнозам ученых, растянется на несколько лет. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка на площадке международной выставки "Югагро".

В Краснодарском крае, являющимся одним из основных сельскохозяйственных регионов России, в 2025 году наблюдалась засуха, краевой режим чрезвычайной ситуации был введен в девяти районах для поддержки сельхозпроизводителей. Предварительный ущерб был оценен в 1,5 млрд рублей.

"Ученые-почвоведы, те, кто связан с оценкой ситуации в почве по влаге, говорят, что восстановление влаги в почве в метровом и двухметровом слое - это будет цикл нескольких лет", - сказал Коробка.

Он отметил, что в осенний период в регионе прошли интенсивные осадки в северной зоне, при этом почва пропиталась влагой примерно на 25 см вглубь, то есть ее верхний слой. В связи с ситуацией после консультаций с учеными аграрии в этом году перенесли на две недели позднее сроки проведения посевной кампании под урожай будущего года, возможны корректировки и по весеннему севу.

"В весенний сев, особенно культуры сахарной свеклы, там, где отсутствует влага, мы, конечно, сеять не будем. Перенесем часть севооборота в южно-предгорную, центральную зону, где влаги достаточно. Но в целом севооборот и структура посевов в Краснодарском крае сохранится, потому что нам нужно выполнять ту задачу, которая поставлена президентом РФ", - резюмировал Коробка.

Аграрии Кубани в условиях засухи в 2025 году собрали 11,3 млн тонн зерна. Для сравнения: в 2024 году в регионе было собрано 13,8 млн тонн зерновых, 10,3 млн тонн пшеницы.

О выставке

Во вторник в Краснодаре началась 32-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой продукции "Югагро". В мероприятии в 2025 году принимают участие более 600 компаний из 14 стран мира, среди которых Турция, Китай, Индия, Испания, Чехия и других. В рамках деловой программы запланировано проведение свыше 40 мероприятий, выставка будет проходить в течение четырех дней.